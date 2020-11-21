Во Львовской области 11-летняя девочка попала в больницу из-за гвоздя, который застрял в бронхах

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Ребенку сделали хирургическое вмешательство и извлекли посторонний предмет

Во Львове в детскую больницу "Охматдет" попала 11-летняя девочка из области, которая случайно проглотила канцелярских гвоздь, застрявший в бронхах ребенка. Об этом сообщила пресс-служба "Охматдета" в Фейсбук.

Отмечается, что девочка гуляла с подругами и во время шуток случайно вдохнула канцелярский гвоздь. В результате ребенок начал кашлять, а родители отвезли его в ближайшую больницу, однако там ему не смогли помочь.

Ночью пациентку на скорой помощи привезли в "Охматдет", где ей сделали рентген обнаружили инородное тело в бронхе, в результате чего пришлось делать хирургическое вмешательство. "Это было очень ювелирное вмешательство, ведь диаметр трахеи ребенка всего 8 мм и работать там щипцами непросто, всегда есть риск профузного кровотечения, что означает смерть ребенка", – говорится в сообщении.

В результате врачам удалось извлечь гвоздь, пластмассовая часть которого на тот момент полностью перекрыла бронх так, что нижняя доля правого легкого почти не функционировала. К счастью, уже сегодня, 21 ноября, ребенок поехала домой.

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