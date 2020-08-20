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Во Львовском горсовете вспышка COVID-19

Львовский горсовет Фото из открытых источников

Чиновники были вынуждены перенести пленарное заседание

Ряд депутатов и должностных лиц Львовского городского совета заразились коронавирусом. Об этом сообщил руководитель управления Секретариата горсовета Юрий Лукашевский в Facebook.

"Только что на заседании коллегии рады выяснилось, что среди депутатов и должностных лиц, которые должны завтра должны докладывать, есть больные COVID-19", - написал Лукашевский.

По его словам, чиновники приняли решение о переносе пленарного заседания ориентировочно на неделю.

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Напомним, по состоянию на утро 20 августа за минувшие сутки в Украине зафиксировано 2 134 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это новый антирекорд по количеству новых больных в сутки. Всего в Украине 98 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 184 летальные, 50 441 пациент выздоровел.

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