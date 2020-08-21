Во Львовском горсовете COVID-19 подтвердили у 20 чиновников

Львовский городской совет

Среди инфицированных - два заместителя городского головы

В Львовском городском совете у 20 чиновников и одного депутата подтвердили заражение коронавирусом. Среди инфицированных - заместители городского головы, передает депутат Львовского горсовета Петр Адамик в Facebook.

"По состоянию на 21 августа только подтвержденных случаев COVID-19 было выявлено более чем у 20 чиновников руководящего состава Львовского горсовета. Среди депутатов Львовского горсовета коронавирус подтвержден только у одного депутата", - написал он.

По словам Адамика, коронавирус подтвердили у двух заместителей городского головы, представителей секретариата горсовета, руководителей департаментов и управлений и их заместителей.

"Ситуация является очень тревожной и мы должны сделать все, чтобы во Львове не было массовой вспышки пандемии", - добавил депутат.

Напомним, по состоянию на утро 21 августа в Украине подтвердили 100 643 случая заражение коронавирусом. Антилидером в стран остается Львовская область - с начала пандемии здесь лабораторно подтвердили 12 793 случаи коронавируса, за минувшие сутки - 162.