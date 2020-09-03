Во Львовском горсовете COVID-19 обнаружили у 75 человек

Львовский городской совет Фото из открытых источников

Завтра горсовет собирают на сессию

За весь период карантина коронавирусную болезнь обнаружили у 75 человек, работающих во Львовском городском совете. Об этом написал на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

"Завтра собираем сессию, поэтому хочу публично акцентировать на некоторых вещах. Сначала цифры. В ратуше работает 1643 человека. За все время карантина заболели 75 человек. Из них 45 уже получили отрицательные результаты ПЦР-тестирования. 30 человек находятся на больничном. Это 1.8% от общего количества работников", - отметил Садовый.

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Также мэр Львова рассказал, что в целом протестировали 50% всех работников. Прежде всего, это те, кто во время карантина продолжали ходить на работу, соответственно контактировали с большим количеством людей. Кроме этого, пытаются тестировать всех, у кого проявляются подозрительные симптомы.

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Как отметил Садовый, завтра сессия состоится в помещении Шевченковской райадминистрации, а доступ в зал заседания будут иметь только депутаты и те, от кого напрямую зависит процесс.

Напомним, недавно стало известно, что председатель Львовского областного совета Александр Ганущин заболел коронавирусом COVID-19.