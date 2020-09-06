Во Львовском аэропорту застряли иностранцы, прилетевшие из США, Германии и Канады к родителям

Международный аэропорт " Львов" Фото из открытых источников

Задержанные заявляют, что имеют все документы для въезда в Украину

В аэропорту Львова застряли граждане США, Германии и Канады, которые приехали навестить своих родителей. Пограничники не пропускают их, потому что считают детьми лица только до 18 лет. Об этом сообщила одна из пассажирок Мария Ягла в Facebook.

Как отмечается, прибывшие пассажиры в аэропорту находятся с 17:30 субботы, 5 сентября, и не могут выйти из аэропорта.

"Все они имеют законные (согласно постановлению КМУ 641 от 27 августа 2020) основания для въезда в Украину как иностранные граждане, которые являются родственниками первой линии граждан Украины. Но наши украинские чиновники для своего пользования придумали один пунктик в вышеуказанном постановлении, а именно, что иностранцы, которые едут к родителям-гражданам Украины, должны быть детьми до 18 лет. Хотя в постановлении этого нет", - отметила женщина.

Она также сообщила, что пассажиры имеют все необходимые документы, чтобы въехать в Украину: свидетельства о рождении, о браке, копии паспортов родителей, медицинскую страховку и тому подобное.

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Напомним, в конце августа правительство приняло решение о закрытии границ на въезд иностранных граждан до 28 сентября 2020 года отмечается, что такое решение было принято во избежание дополнительного распространения коронавирусной болезни COVID-19.