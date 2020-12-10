Во львовских школах из-за локдауна могут сместить каникулы: как будут учиться дети

Решение о датах каникул каждая школа принимает самостоятельно

Во Львове в связи с введением локдауна некоторые школы могут сместить даты зимних каникул. Об этом заявила представительница Департамента образования Львовской ОГА Ирина Сислюк в комментарии Тvoemisto.tv.

Отмечается, что администрация каждого из учебных заведений может сама принимать решение, переносить ли даты каникул. "Единого решения по школам нет. Каждая школа на педагогическом совете имеет право сама принимать решения. Уже известно, что некоторые школы таки оставят каникулы с четверга, 24 декабря, и до понедельника, 11 января. Оставшиеся две недели, в которые еще будет действовать локдаун, учеников переведут на онлайн-обучение. Также есть школы, которые каникулы сместят", – сказала Сислюк.

В то же время уже известно, что часть львовских школ решила уйти на каникулы с четверга, 31 декабря, а на учебу вернуться с понедельника, 25 января. "В эти дни школы не будут проводить дистанционного обучения, но впоследствии уплотнят весенние или летние каникулы. То есть, внесут изменения в структуру образовательного процесса и, возможно, на 2 дня сократят весенние каникулы, или же на 2-3 дня продолжат обучение в июне", – высказалась чиновница.

Новости по теме: Локдаун и школы: Как карантин может повлиять на зимние каникулы

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что правительство принял решение о введении усиленного карантина с 8 по 24 января 2021 года. По его словам, "зимние каникулы ради безопасности" делаются для того, чтобы не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости.