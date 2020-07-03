Во Львове запретили работу ночных клубов из-за ухудшения ситуации с COVID-19

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Также местная власть рекомендовала ограничить время работы заведений общественного питания

Во Львове городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС запретила работу ночных развлекательных заведений в городе. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Запретить работу ночных развлекательных заведений в условиях продления карантина по предотвращению распространению эпидемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на территории г. Львова, г. Винники, пгт. Брюховичи и пгт. Рудно", — говорится в решении комиссии.

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Кроме этого, местная власть рекомендовала заведениям общественного питания, которым разрешена деятельность в условиях продления карантина по предотвращению распространению эпидемии острой респираторной болезни COVID-19, организовать свою работу до 22.00, но не позднее установленного режима работы.

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Напомним, по состоянию на утро 3 июля, в Украине зафиксировано 46 763 случаев коронавирусной болезни COVID-19.