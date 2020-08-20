Во Львове задержали педофила, который предлагал подростку 500 грн за интим

Парень настраивал злоумышленнику телефон, после чего тот начал приставать

Во Львове задержали мужчину по подозрению в педофилии Национальная полиция Украины во Львовской области

Во Львове задержали жителя города Сколе, которого подозревают в развращении 14-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовщины.

Отмечается, что правоохранители получили сообщение от парня, который заявил, что к нему приставал мужчина на территории автостоянки одного из торговых центров.

Представители полиции в комментарии ZAXID.NET рассказали, что подросток раздавал флаеры на улице и 47-летний мужчина, который проходил мимо, попросил помочь ему с настройкой мобильной связи. Злоумышленник предложил парню сесть в его автомобиль, потому что там работал кондиционер. Мужчина протянул парню телефон и несовершеннолетний начал его настраивать, но вдруг незнакомец начал приставать к подростку, на что юноша отбросил его руку и попросил больше так не делать. После этого мужчина предложил подростку интимные услуги за 500 грн.

Правоохранители отметили, что парень включил диктофон на своем телефоне и после завершения настроек начал прощаться. Подросток вышел из автомобиля и позвонил в полицию, а правоохранители остановили водителя уже через несколько минут после звонка. Кроме того, за 1,5 часа до инцидента мужчину оштрафовали за нарушение ПДД.

Сейчас известно, что правоохранители открыли уголовное производство по статье "Развращение несовершеннолетних". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

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Напомним, не так давно в Киеве задержали педофила, который прямо в авто занимался сексом с 13-летним подростком. Правоохранители заметили преступление, когда проезжали по улице мимо припаркованного автомобиля.