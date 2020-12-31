Во Львове из-зза фальсификации и подделки избирательной документации будут судить десятерых членов УИК

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За содеянное им грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет

Во Львове на рассмотрение суда направили обвинительные акты против десяти членов участковой избирательной комиссии, которые во время второго тура выборов городского головы сфальсифицировали протоколы о подсчете голосов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

Согласно сообщению, в милицию поступила информация от правоохранителей официального наблюдателя о том, что 22 ноября на одном из избирательных участков Сиховского района города Львова члены участковой избирательной комиссии подделали протоколы подсчета голосов избирателей.

Позже полицейские установили, что десять членов избирательной комиссии подписали протоколы об итогах голосования на участке до окончательного заполнения протокола и не на заседании комиссии.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 28 – ч. 1 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.

Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительные акты направлены на рассмотрение суда. За содеянное злоумышленникам грозит наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

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Напомним, недавно Служба безопасности Украины в Сумской области блокировала попытку кандидата в депутаты одного из горсоветов сфальсифицировать результаты выборов в свою пользу во время проведения выборов.