Во Львове впервые провели трансплантацию сердца

Фото из операционной Львовский городской совет

Это первая такая операция во Львове и третья в Украине

Во Львове 3 июля в городской больнице скорой медицинской помощи провели трансплантацию сердца. Это первая такая операция в городе. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как отмечается, донором стал 58-летний львовянин, который погиб в результате падения с высоты. У мужчины констатировали смерть мозга, что является прямым показанием к трансплантации. После чего его родственники дали согласие на забор органов, чтобы спасти жизнь другим больным.

В частности, донорское сердце львовянина получил 57-летний житель Коростеня, которого пять лет назад поразил инфаркт. В результате его сердце потеряло упругость и не могло качать кровь. По данным медиков, пересадка органа была единственным шансом на спасение.

"Несколько часов назад во Львовской больницы скорой медицинской помощи успешно завершилась операция по пересадке сердца. Это первая такая операция в Львове за последние 15 лет и третья в Украине", - отметил мэр города Андрей Садовый.

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Кроме этого, накануне провели трансплантацию почек, которую выполняют здесь не впервые. Органы получили два мужчины: один из Львова, другой — с Тернопольской области.

К слову, операции длились более 12 часов. Трансплантацию провели львовские врачи совместно с командой Института сердца.

Напомним, ранее врачи Черкасского областного онкологического диспансера впервые в области провели аутологичную трансплантацию костного мозга - пересадку собственных клеток пациентки.