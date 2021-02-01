Во Львове впервые использовали кофейную гущу для борьбы с гололедом

Такую инициативу попытались использовать в парке "700-летия Львова"

Во Львове в рамках пилотного проекта впервые использовали кофейную гущу для борьбы с гололедом. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Согласно сообщению, инициатором такого шага стала советник городского главы Львова Ирина Оршак. По ее словам, кофейная гуща после использования имеет абразивные свойства и не только не вредит зеленым насаждениям, но и может быть им полезной и не требует сбора после использования.

Новости по теме: Во Львове в честь "киборгов" установили копию башни Донецкого аэропорта

"Об этой идее я прочитала в социальных сетях. В Facebook одна общественная организация Киева написала, что в странах Скандинавии и Европы таким образом борются с гололедом в парках. Я подумала: почему бы так не сделать у нас, ведь Львов считается кофейной столицей Украины. Львовяне любят пить кофе, есть большая сеть кофеен, поэтому возникла идея попробовать этот метод в нашем городе", - рассказала Оршак.

В то же время она уточнила, что кофе не будут подсыпать дороги или внутриквартальные дорожки возле жилых домов. Пока речь идет именно о парках, ведь гуща эстетичнее будет смотреться здесь.

Новости по теме: Во Львове во время посадки задымился грузовой самолет

Как отмечается, кофейная гуща имеет полезные свойства - улучшает качество почвы, положительно влияет на зеленые насаждения и не влияет негативно на лапки домашних питомцев.

Сейчас в городе планируют исследовать эффективность такого метода борьбы с гололедом и решить по его дальнейшей реализации.

Напомним, во Львове из-за съемок сериала "Кофе с кардамоном" по мотивам книги украинской писательницы Натальи Гурницкой ограничат движение транспорта на некоторых улицах города.