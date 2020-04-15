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Во Львове возле больницы прозвучал взрыв, есть жертва

Инцидент произошел неподалеку от городской больницы №5

Нацполиция из открытых источников

Во Львове неподалеку от городской больницы №5 произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает Facebook Горячая линия города Львов. 

Согласно сообщению, инцидент произошел на вул. Котляревского, рядом было обнаружено изуродованное тело мужчины, приблизительно 40 лет. Его смерть констатировали на месте происшествия, до приезда бригады скорой помощи. Травмы были не совместимы с жизнью. 

По информации РБК-Украина, в Национальной полиции Львовской области эти данные подтвердили. 

"Поступила информация о взрыве возле больницы. Это произошло на территории. Что случилось - неизвестно, сейчас это выясняют. Вследствие этого умер мужчина. Сейчас на место только выехали правоохранители. Ориентировочно это произошло вблизи больницы. Но это произошло не в здании", - сказала пресс-секретарь Нацполиции Светлана Добровольская.

Напомним, вечером 7 апреля во Львове бездомный совершил смертельное нападение на лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка.

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