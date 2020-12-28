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Во Львове возбудили дело против мужчины в шапке-ушанке

Шапка с советской символикой изъята во Львове Национальная полиция Львовской области

19-летнему владельцу запрещенной шапки грозит лишение свободы на 5 лет

Житель Киева гулял по Львову в шапке-ушанке, на которой изображены советская звезда с серпом и молотом. В результаты этого полиция возбудила уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Согласно сообщению, сегодня, 28 декабря, в 16:30 полиция получила сообщение, что в одном из кафе на улице Валовой находится мужчина в шапке с коммунистической символикой.

Полицейские прибыли на место происшествия и установили личность 19-летнего владельца запрещенной шапки. Саму шапку с кокардой изъяли.

По данному факту происшествия правоохранители возбудили дело по ч. 1 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на 5 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее в Кривом Роге правоохранители задержали 66-летнего местного жителя, который распространял листовки с изображением советской символики - "Георгиевской ленты".

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