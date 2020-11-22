Во Львове во втором туре выборов мэра побеждает Андрей Садовой, – экзит-пол студии Савика Шустера

По предварительным подсчетам, действующий глава Львова набрал 62,8% голосов

Во Львове во втором туре выборов городского головы с результатом 62,8% побеждает действующий мэр Андрей Садовой. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного студией Савика Шустера и социологической компанией Liberty Report.

Отмечается, что кандидат от "Европейской солидарности" Олег Синютка занимает второе место с результатом 37,2%.

Вероятная погрешность не превышает 1,21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

Фото из открытых источников

Ранее сообщалось, что на выборах главы Львовской ОТГ в первом туре победитель не определился. Во второй тур вышли Андрей Садовой от "Самопомощи" и Олег Синютка от "Европейской солидарности". Второй тур выборов был назначен на 22 ноября.

Напомним, сегодня, 22 ноября, состоялось голосование во втором туре выборов мэра в 11 городах, где по результатам голосования 25 октября ни один из кандидатов не получил более 50% поддержки. Избирательные участки открылись в 8:00 и работали до 20:00.