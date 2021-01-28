Во Львове во время посадки задымился грузовой самолет

Самолет AN 12 UR-CAJ Фото из открытых источников

Директор львовского аэропорта заверила, что никакой опасности не было

Сегодня утром, 28 января, во время посадки во Львове задымился грузовой самолет Ан-12. Видео инцидента опубликовали очевидцы. Директор львовского аэропорта Татьяна Романовская подтвердила эту информацию изданию ZAXID.NET и заверила, что никакой опасности не было.

Согласно сообщению, самолет AN 12 UR-CAJ, который в эксплуатации более 50 лет – с января 1969 года, авиакомпании Meridian LTD летел из Турции в Литву. Он выполнял рейс Чорлу-Каунас, с посадкой во Львове для дозаправки.

На видео, которое сняли очевидцы видно, как черный дым идет сразу из двух турбин самолета. Однако, директор Львовского аэропорта рассказала, что такое задымление у самолетов бывает довольно часто.

"Это было незначительное задымление во время посадки. Все в порядке, самолет уже приземлился. Никаких технических неисправностей нет", - добавила Романовская.

В свою очередь, пресс-служба Международного аэропорта "Львов" на своей странице в Facebook объяснила, что в условиях повышенной влажности, во время работы двигателей на полных оборотах, продукты сгорания авиационного топлива могут иметь темный вид.

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Напомним, в годовщину трагедии самолета "МАУ", 8 января, пять стран выступили с совместным заявлением. Министры иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании убеждены, что смогут наказать виновных за сбитый под Тегераном лайнер авиакомпании "МАУ".