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Во Львове вандалы краской испортили Мемориал Небесной сотни

Фото из открытых источников

Вандалы были доставлены в Галицкий отдел полиции

Накануне, 6 января, львовские правоохранители задержали двух вандалов, которые нарисовали граффити на стене Мемориала Небесной сотни. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на правоохранительные органы. 

Сообщается, что около 3:00 патрульные полиции проезжали мимо мемориала и увидели, как два человека наносят краску на подпорную стену. Правонарушителями оказались 20-летний парень и 19-летняя девушка.

Во время обыска у них обнаружили баллончики с краской. Свои действия они объяснить не сумели.

Вандалы были доставлены в Галицкий отдел полиции, где участковый составил на них протоколы.

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Напомним, ранее студента Иллариона Борисенко, который осквернил памятник Героям Небесной Сотни в Киеве, отчислили из государственного университета телекоммуникаций. 

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