Во Львове вандалы краской испортили Мемориал Небесной сотни
Вандалы были доставлены в Галицкий отдел полиции
Накануне, 6 января, львовские правоохранители задержали двух вандалов, которые нарисовали граффити на стене Мемориала Небесной сотни. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на правоохранительные органы.
Сообщается, что около 3:00 патрульные полиции проезжали мимо мемориала и увидели, как два человека наносят краску на подпорную стену. Правонарушителями оказались 20-летний парень и 19-летняя девушка.
Во время обыска у них обнаружили баллончики с краской. Свои действия они объяснить не сумели.
Вандалы были доставлены в Галицкий отдел полиции, где участковый составил на них протоколы.
Напомним, ранее студента Иллариона Борисенко, который осквернил памятник Героям Небесной Сотни в Киеве, отчислили из государственного университета телекоммуникаций.