Во Львове в результате столкновения мотоцикла и инкассаторского авто погиб человек

Водитель мотоцикла скончался уже в больнице

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Во Львове случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и инкассаторского микроавтобуса, в результате чего погиб водитель двухколесника. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

Согласно сообщению, инцидент случился утром в среду, 24 июня, на улице Липинского, 44. Правоохранители установили, что столкнулись инкассаторский микроавтобус "Фольксваген" и мотоцикл "КТМ".

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Как отмечается, в результате столкновения телесные повреждения получил мотоциклист, 27-летний житель Львова. Мужчина был госпитализирован, однако, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице от полученных травм.

Кроме этого, медики осмотрели на месте ДТП водителя инкассаторского автомобиля – сверстника погибшего мотоциклиста, также львовянина.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.289 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Напомним, недавно в Новоайдарском районе Луганской области автомобиль полицейского Volkswagen Vento столкнулся с маршрутным такси "Рута", в результате чего девять человек получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.