Во Львове в честь "киборгов" установили копию башни Донецкого аэропорта

Высота инсталляции составляет полтора метра

Во Львове в Парке культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого установили копию диспетчерской башни Донецкого аэропорта, который на протяжении длительного времени обороняли украинские военные. Об этом сообщает "АрміяInform".

Отмечается, что в церемонии открытия приняли участие жители города и ветераны. Саму башню, высота которой составляет полтора метра, спроектировал и изготовил работник парка, кузнец Михаил Талама.

Внутри артобъекта размещена лампадка, а вокруг - информационный куб, на котором размещены воспоминания участников боев за аэропорт, QR-коды со ссылками на видео обороны аэропорта и общая информация о 242 днях победы украинских защитников.

Установка башни аэропорта стала четвертой из серии "Календарь войны", посвященной событиям АТО/ООС. Саму художественную инициативу в парке начали в июне 2020 года. Известно, что первой там установили копию самолета Ил-76, который был сбит незаконными вооруженными формированиями возле Луганска, потом – инсталляцию о событиях в Зеленополье, а впоследствии – к годовщине Иловайска.

Справка

Оборона Донецкого аэропорта продолжалась с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года, пока противник не уничтожил все строения, способные обеспечивать укрытие для украинских военных. Всего защита аэропорта длилась 242 дня, во время чего 200 украинских военных погибли, а еще пол тысячи получили ранения. Ежегодно 16 января в Украине отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский почтил память и поблагодарил украинских военных, которые защищали Донецкий аэропорт. Тогда он заявил, что над ДАПом снова поднимут сине-желтый флаг.