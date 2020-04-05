Во Львове угарным газом отравились трое человек, среди них - младенец

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Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

Во Львове в результате отравления угарным газом пострадали трое человек, двое из которых - дети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается, инцидент произошел примерно в час ночи 5 апреля в частном доме, расположенном на улице Зимняя Горишня.

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По предварительной информации, угарным газом отравились три человека, двое из которых дети (2010 и 2019 года). В результате этого пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в медицинские заведения Львова.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, недавно в селе Латовка, что в Одесской области, без признаков жизни были обнаружены 43-летний хозяин и его 77-летняя мать. По данным правоохранителей, причиной смерти стало отравление угарным газом.