live
Новости » Львов Читати новину українською

Во Львове торжественно подняли Государственный флаг Украины

Поднимали флаг военнослужащие Национальной академии сухопутных войск

Во Львове возле здания облгосадминистрации провели торжественную церемонию поднятия Государственного Флага Украины. Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

Отмечается, что флаг Украины торжественно поднял почетный караул из Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. В церемонии приняли участие представители Львовской ОГА, руководство города и военнослужащие.

По словам председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, он верит, что флаг Украины вскоре замаячит над освобожденным Донбассом и Крымом. "Наш флаг – символ нашей соборности и независимости – укрепляет нашу веру в мирное бескрайнее небо, в расцвет нашего щедрого, трудолюбивого края. Наш Флаг много веков вел украинцев к независимости, под этим знаменем боролись и умирали лучшие сыновья и дочери Украины. Борьба продолжается", - заявил глава области.

Новости по теме: В Киеве официально подняли самый большой флаг Украины

Напомним, сегодня, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага. Глава государства призвал граждан присоединиться к празднованию и вывесить флаги с балконов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Первая волна COVID-19 в Украине происходит только сейчас, - Зеленский В Киеве за сутки от COVID-19 умерли семь больных, это впервые за все время эпидемии В Украине установили новый антирекорд, за минувшие сутки - 2328 случаев COVID-19 В ВОЗ назвали сроки завершения пандемии коронавируса
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | нападения на СМИ. Цензура. Вторая волна пандемии. Горячее лето 2020-го | 20.08.20
Провокациям ко Дню Независимости быть? Результаты работы правительства Шмыгаля | Ток-шоу
Будет ли переворот в стране? Увеличение
Олеся Медведева | Ток-шоу
Кадровый голод. Первые заявления Притулы. Эпидемия безработицы | Ток-шоу
Трагедия на шахте. Контрабанда янтаря. Запрет купаться на столичных пляжах| #Новости | 21.08.20