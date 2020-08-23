Во Львове торжественно подняли Государственный флаг Украины

Поднимали флаг военнослужащие Национальной академии сухопутных войск

Во Львове возле здания облгосадминистрации провели торжественную церемонию поднятия Государственного Флага Украины. Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОГА.

Отмечается, что флаг Украины торжественно поднял почетный караул из Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. В церемонии приняли участие представители Львовской ОГА, руководство города и военнослужащие.

По словам председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, он верит, что флаг Украины вскоре замаячит над освобожденным Донбассом и Крымом. "Наш флаг – символ нашей соборности и независимости – укрепляет нашу веру в мирное бескрайнее небо, в расцвет нашего щедрого, трудолюбивого края. Наш Флаг много веков вел украинцев к независимости, под этим знаменем боролись и умирали лучшие сыновья и дочери Украины. Борьба продолжается", - заявил глава области.

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Напомним, сегодня, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного флага. Глава государства призвал граждан присоединиться к празднованию и вывесить флаги с балконов.