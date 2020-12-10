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Во Львове суд рассматривал дело драки двух декоративных собак и оштрафовал владельца терьера

Терьер и шпиц Фото из открытых источников

Владельцу йоркширского терьера придется заплатить 85 грн штрафа и 420 грн судебного сбора

Лычаковский районный суд Львова рассмотрел дело о драке йоркширского терьера и шпица, и назначил владельцу первого 85 гривен штрафа. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на постановление суда.

Отмечается, что драка двух собак, вес которых не превышает 5 кг, случилась еще 10 октября. Тогда 31-летний львовянин вместе с йорком пришел к другу, который живет в частном доме. Мужчина оставил собаку во дворе и пошел в дом. После этого он услышал лай и увидел, что йорк выбежал на улицу и начал бросаться на мужа со шпицем, которые проходили мимо дома.

В суде владелец йорка рассказал, что вышел из дома за своей собакой, но плохо закрыл дверь и за ним побежала овчарка его друга. Вследствие этого ему пришлось держать овчарку, когда его йорк покусал шпица. После этого владелец Шпица написал заявление в полицию.

В результате, судья присудил 85 грн штрафа владельцу йорка за нарушение правил содержания собак. Также мужчина должен уплатить 420 грн судебного сбора.

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Ранее сообщалось, что в Днепре работники зооконтроля уже трижды отлавливали собаку, которая приходит на Центральный мост, чтобы дать "концерт" водителям, которые проезжают там на авто. Ради "выступления" на мосту собака преодолевает 6 километров.

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