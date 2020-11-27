Во Львове строительство мусороперерабатывающего завода закончат через два года, - Садовый
Сейчас завершены подготовительные работы по строительству
Переизбранный городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что строительство мусороперерабатывающего завода в городе планируют завершить ориентировочно через два года. Об этом он сообщил в интервью "Бабелю".
По словам Садового, сейчас во Львове завершены подготовительные работы по строительству завода. "Мы начали строить завод во Львове. Сегодня завершены подготовительные работы, подведены все коммуникации и сети, есть решение Европейского банка в отношении компании, которая будет строить второй этап, есть станция компостирования", – сказал мэр города.
В то же время он добавил, что строительство стало возможным только за счет гранта ЕС на 10 млн евро и льготного кредита на десять лет в размере 25 млн евро. "Если бы не эти средства, мы бы не смогли его построить. До 2016 года тонна утилизации отходов на полигоне стоила 2-3 доллара, а тонна утилизации на заводе по переработке в Европе — от 40 до 120-150 долларов. То есть, любой построенный сегодня такой завод - это планово убыточный объект. В Европе их дотируют за счет грантов и средств Европейского Союза", – сказал Садовый.
Напомним, 28 мая 2016 года во Львовской произошел пожар на территории Грибовицкой свалки. После этого там произошел обвал мусора, под завалами которого погибли трое спасателей.
Ранее сообщалось, что во Львовской области задержали мужчину, который воровал контейнеры, принадлежавшие коммунальным предприятиям. Мужчина украл два десятка мусорных баков.