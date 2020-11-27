Во Львове строительство мусороперерабатывающего завода закончат через два года, - Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый Фото с открытых источников

Сейчас завершены подготовительные работы по строительству

Переизбранный городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что строительство мусороперерабатывающего завода в городе планируют завершить ориентировочно через два года. Об этом он сообщил в интервью "Бабелю".

По словам Садового, сейчас во Львове завершены подготовительные работы по строительству завода. "Мы начали строить завод во Львове. Сегодня завершены подготовительные работы, подведены все коммуникации и сети, есть решение Европейского банка в отношении компании, которая будет строить второй этап, есть станция компостирования", – сказал мэр города.

В то же время он добавил, что строительство стало возможным только за счет гранта ЕС на 10 млн евро и льготного кредита на десять лет в размере 25 млн евро. "Если бы не эти средства, мы бы не смогли его построить. До 2016 года тонна утилизации отходов на полигоне стоила 2-3 доллара, а тонна утилизации на заводе по переработке в Европе — от 40 до 120-150 долларов. То есть, любой построенный сегодня такой завод - это планово убыточный объект. В Европе их дотируют за счет грантов и средств Европейского Союза", – сказал Садовый.

Напомним, 28 мая 2016 года во Львовской произошел пожар на территории Грибовицкой свалки. После этого там произошел обвал мусора, под завалами которого погибли трое спасателей.

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Ранее сообщалось, что во Львовской области задержали мужчину, который воровал контейнеры, принадлежавшие коммунальным предприятиям. Мужчина украл два десятка мусорных баков.