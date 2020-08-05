Во Львове спасли девочку с редким осложнением после коронавируса

У ребенка был диагностирован синдром Кавасаки

Фото из открытых источников

Шестилетнюю девочку из Самбора Львовской области, у которой диагностировали синдром Кавасаки после коронавируса, выписали из больницы. Об этом сообщает Leopolis.news со ссылкой на врача-анестезиолога Западноукраинского специализированного детского медицинского центра Тараса Борачо.

Отмечается, что шестилетний ребенок уже находится дома. По словам Борачо, критическими были первые трое суток, так как врачи готовили протокольное лечение и налаживали внутривенную поддержку сердца и давления. Через неделю пребывания в реанимации, девочку перевели в педиатрическое отделение.

Врач отметил, что состояние девочки нормальное. Известно, что болезнь не передается другим людям, но, если вовремя ее не обнаружить, то могут возникнуть осложнения: поражения артерий сердца. Борачо рассказал, что ребенку на 10-й день болезни было проведено ЭХО КГ и этих поражений не было выявлено. Но медики отмечают, что в дальнейшем нужны обязательные периодические обследования.

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Напомним, недавно у девочки из Самбора Львовской области зарегистрировали первый в Украине случай детского воспалительного синдрома Кавасаки, связанного с заражением COVID-19. По оценкам медиков, ребенок две-три недели назад бессимптомно переболела на коронавирус, но родители даже не подозревали, что у нее был COVID-19.