live
Новости » Львов Читати новину українською

Во Львове содрали со стены мурал, посвященный Екатерине Гандзюк

Мурал Екатерины Гандзюк во Львове Фото из открытых источников

Стенопись представляла собой портрет Кати Гандзюк и ее крылатую цитату

Во Львове уничтожили стенопись, которая была посвящена Херсонской активистке Екатерине Гандзюк. Об этом сообщила другая активистка Мелания Подоляк в Facebook.

"Как вы могли!? Только вчера была годовщина, там еще свечи не остыли, там еще цветы лежали!", - написала Подоляк.

В частности, на видео можно увидеть, как несколько мужчин лопатами зачищают забор, на котором было изображение.

Стенопись находилась на заборе на улице Кривоноса и представлял собой портрет Кати Гандзюк и ее крылатую цитату. Сюда часто приходили люди со свечами памяти, чтобы почтить активистку.

Новости по теме: Заказчики убийства Екатерины Гандзюк сядут за решетку, - Зеленский

Напомним, ранее Приморский районный суд Одессы признал Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на один год, то есть один год условно.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

В Бишкеке задержали "вора в законе" Камчи Колбаева Пять вопросов по "опроснику Зеленского", старт отопительного сезона и отставка президента Кыргызстана: Главное за 15 октября Я не держусь за власть: Президент Кыргызстана уходит в отставку Политический кризис в Кыргызстане: Президент согласился уйти в отставку после парламентских выборов
Loading...

программы канала ZIK

Даниил Гетманцев | Ток-шоу
Бюджет-2021. Конституционный кризис. Выборы в США | Ток-шоу
Утреннее заседание Верховной Рады | Рассмотрение проекта госбюджета-2021 | 05.11.20
Подсчет голосов продолжается в США. Валютные карусели. Локдаун по-украински | Детали дня | 04.11.20
Выборы в США. Конституционный кризис. Досрочным парламентским выборам быть? | Ток-шоу 19 | 04.11.20
Анатолий Шарий | Местные выборы-2020: Фальсификации в Мариуполе | 04.11.20