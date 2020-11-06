Во Львове содрали со стены мурал, посвященный Екатерине Гандзюк

Мурал Екатерины Гандзюк во Львове Фото из открытых источников

Стенопись представляла собой портрет Кати Гандзюк и ее крылатую цитату

Во Львове уничтожили стенопись, которая была посвящена Херсонской активистке Екатерине Гандзюк. Об этом сообщила другая активистка Мелания Подоляк в Facebook.

"Как вы могли!? Только вчера была годовщина, там еще свечи не остыли, там еще цветы лежали!", - написала Подоляк.

В частности, на видео можно увидеть, как несколько мужчин лопатами зачищают забор, на котором было изображение.

Стенопись находилась на заборе на улице Кривоноса и представлял собой портрет Кати Гандзюк и ее крылатую цитату. Сюда часто приходили люди со свечами памяти, чтобы почтить активистку.

Напомним, ранее Приморский районный суд Одессы признал Игоря Павловского виновным в сокрытии преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на один год, то есть один год условно.