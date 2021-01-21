Во Львове собаку выбросили на мороз, оставив с ним записку

Фото из открытых источников

В Записке бывший хозяин написал, что собака отдается в хорошие руки

Во Львове в лютый мороз люди увидели собаку, которая была привязана к столбу. Животное находилось недалеко от торгового центра King Cross Leopolis. Как оказалось, четвероногого друга оставил в такой холод его хозяин. Также возле пса была найдена записка.

Как сообщается в Telegram-канале "Типичный Львов", в бумажном листе была указана кличка собаки - Звезда. Также мужчина написал, что собака отдается в хорошие руки.

В ролике показано, как животное лает у столба, не понимая, зачем его выбросили умирать на мороз.

Отметим, что дальнейшая судьба животного пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева очевидцы заметили, как мужчина сначала избил собаку, а потом выбросил животное на улицу.