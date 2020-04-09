Во Львове семейная пара умерла в одну ночь от COVID-19

Медицинский персонал в отделении городской клинической больницы EPA-EFE

У женщины было сопутствующее заболевание - онкология, а у мужчины - пневмония

Во Львове от коронавируса COVID-19 в одну ночь скончались супруги из Жолковского района. Об этом сказала заместитель Львовского городского головы по гуманитарным вопросам, руководитель городского штаба по принятию оперативных решений в условиях угрозы эпидемии Галина Сличная, передает Укринформ.

"Женщина находилась в первой городской клинической больнице имени Князя Льва. В субботу (4 апреля, - ред.) ей стало хуже. Когда тест подтвердил, что у нее коронавирус, ее перевели в инфекционную больницу", – рассказала Сличная.

Она добавила, что этой же ночью в той же больнице умер муж женщины.

"Ему также было плохо, и его госпитализировали в инфекционную больницу. Ему тоже сделали ПЦР-анализ. Но он умер еще до того, как пришли результаты анализов", – отметила заместитель мера Львова.

По данным начальника управления здравоохранения Львовского горсовета Владимира Зуба, 58-летняя женщина находилась на аппарате ИВЛ. У пациентки имелись сопутствующие заболевания, онкология. У мужа была пневмония. В больницу он поступил с подозрением на COVID.

Напомним, 23 марта, в связи с коронавирусом во Львовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как известно по состоянию на 9:00 9 апреля в Украине 1892 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровел.