Во Львове сегодня ремонтируют водопроводы: Какие улицы остались без воды

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Водоснабжение временно отключено на отдельных улицах в Лычаковском и Шевченковском районах

Во Львове продолжают ремонтировать и заменять водопроводы, в результате чего сегодня, 18 декабря, в Лычаковском и Шевченковском районах на некоторых улицах временно нет воды. Об этом сообщила пресс-служба "Львовводоканала".

Отмечается, что с 10:00 до 17:00 вода будет отключенной на улице Глинянский Тракт – дома № 153а, 153, 161г. А с 11:00 до 16:00 водоснабжения не будет на ряде улиц в Шевченковском районе:

улица Кирилловская - все дома;

улица Моринецкая – все дома;

улица Татарбунарская – все дома;

улица Шевченко – дома № 132, 134, 134а, 136, 136, 138, 140, 140а, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 152, 154, 154б.

Кроме того, львовян предупредили, что после окончания ремонта произойдет промывка водопроводной сети, поэтому возможно временное загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.

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Напомним, недавно жителей Львовской области уведомили о проведении антитеррористических учений Службой безопасности Украины. Жителей региона просили с пониманием отнестись к возможным неудобствам.