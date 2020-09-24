Во Львове руководителя детского лагеря подозревают в изнасиловании 11 девушек

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За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Во Львове следователи сообщили о подозрении 46-летнему мужчине, бывшему руководителю нелегального детского лагеря, в развращении и изнасиловании малолетних девушек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

Согласно сообщению, правоохранители установили причастность львовянина к не менее 11 преступлениям, совершенным в отношении девушек в возрасте от 11 до 14 лет. В то время он был руководитель одного из официально не зарегистрированных молодежных лагерей.

"Были установлены жертвы злоумышленника, на сегодня - молодые женщины. Но в то время они еще были детьми, ведь первые факты развращения и изнасилования датируются 2005 годом. Многие из них не хотели вспоминать эти события – и их можно понять. Однако правоохранители, благодаря кропотливой и слаженной работе, собрали доказательную базу, достаточную для того, чтобы мы могли сообщить злоумышленнику о подозрении в совершении одиннадцати преступлений", - рассказал глава полиции региона Василий Виконский.

Как отмечается, в четверг, 24 сентября, мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) и ч. 1 ст. 155 (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) Уголовного кодекса.

Максимальное наказание, грозящее подозреваемому - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

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