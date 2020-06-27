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Во Львове руководитель лабораторного центра умерла от COVID-19

Фото из открытых источников

Это 127 смерть от коронавируса во Львовской области

В пятницу, 26 июня, во Львове от коронавирусной болезни COVID-19 умерла руководитель лабораторного центра Галина Михальчук. Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко в Facebook.

"Сегодня перестало биться сердце хорошего и мудрого человека, женщины, мамы, бабушки, которая всю жизнь отдала работе в СЭС, где работала заведующей санитарно-гигиеническим отделом СЭС Франковского района. Львова, в дальнейшем возглавила лабораторный центр г. Львова...Михальчук Галины Трофимовны", – говорится в публикации. 

Отмечается, что женщина некоторое время болела коронавирусной болезнью COVID-19.

"Ее жизнь забрал коронавирус...Могла еще жить, работать, воплощать в жизнь планы... Не суждено. Это 127 смерть во Львовской области от коронавируса", – отметила эпидемиолог.

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К слову, по состоянию на утро 27 июня в Украине 42 065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5004 – во Львовской области.

Напомним, недавно во Львове перед проведением внешнего независимого оценивания в 32 преподавателей подтвердили заражение коронавирусной болезнью COVID-19.

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