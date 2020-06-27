Во Львове руководитель лабораторного центра умерла от COVID-19
Это 127 смерть от коронавируса во Львовской области
В пятницу, 26 июня, во Львове от коронавирусной болезни COVID-19 умерла руководитель лабораторного центра Галина Михальчук. Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко в Facebook.
"Сегодня перестало биться сердце хорошего и мудрого человека, женщины, мамы, бабушки, которая всю жизнь отдала работе в СЭС, где работала заведующей санитарно-гигиеническим отделом СЭС Франковского района. Львова, в дальнейшем возглавила лабораторный центр г. Львова...Михальчук Галины Трофимовны", – говорится в публикации.
Отмечается, что женщина некоторое время болела коронавирусной болезнью COVID-19.
"Ее жизнь забрал коронавирус...Могла еще жить, работать, воплощать в жизнь планы... Не суждено. Это 127 смерть во Львовской области от коронавируса", – отметила эпидемиолог.
К слову, по состоянию на утро 27 июня в Украине 42 065 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5004 – во Львовской области.
Напомним, недавно во Львове перед проведением внешнего независимого оценивания в 32 преподавателей подтвердили заражение коронавирусной болезнью COVID-19.