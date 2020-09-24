Во Львове разоблачили незаконную деятельность конвертационного центра, через который выведено около 90 млн гривен

Фирма получала государственные средства на проведение строительных работ

Во Львове областная прокуратура разоблачила и прекратила схему присвоения государственных средств конвертационным центром. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Согласно сообщению, преступная фирма получала государственные средства на проведение строительных работ. Их выполнение общество осуществляло собственными силами за наличные средства, однако, согласно документам, приобретение услуг отражалось от другого предприятия, которое входит в транзитно-конвертационные группы и действует на территории Львовской области.

Предварительно установлено, что общая сумма "проконвертированных" денег составляет около 90 млн грн.



Сейчас проводятся обыски с целью изъятия документов и вещей, которые содержат фактические данные совершения преступления, раскрытия и документирования противоправной деятельности транзитно-конвертационной группы, а также установление организаторов и других причастных к совершению уголовного правонарушения лиц.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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Напомним, ранее в Стрыйском районе Львовской области правоохранители разоблачили похищение нефти через промышленную врезку в нефтепровод "Дружба".