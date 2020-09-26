Во Львове провели 250 украинских миротворцев, которые отправятся в Конго

Военнослужащие уже прошли двухнедельную обсервацию с проведением прививок и ПЦР-тестов

Во Львове провели военнослужащих очередной ротации вертолетного отряда, которые отправятся в Демократическую Республику Конго выполнять задачи ООН. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Фейсбук.

Отмечается, что украинцы будут выполнять задачи по поддержанию мира и безопасности. Накануне командирования будущие миротворцы прошли двухнедельную обсервацию, во время которой им провели прививки и ПЦР-тесты.

Как сообщают в ВСУ, мероприятие прошло во Львовском аэропорту и началось с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе курсантами Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и членами экипажа самолета АН-26.

Командир бригады армейской авиации Павел Бардаков и начальник штаба вертолетного отряда Андрей Капустинский пожелали удачи украинским военнослужащим в миротворческой миссии. "Я уверен в вашем высоком профессионализме, ведь военнослужащие нашего отряда 100 процентов выполняли задачи в контртеррористической операции и в районе операции Объединенных сил", – сказал начальник штаба.

Известно, что 18-й отдельный вертолетный отряд ВС Украины выполняет задачи в составе миссии ООН в Конго с 1 декабря 2012 года. Украинские военнослужащие несут боевое дежурство на аэродромах, осуществляют поисково-спасательные операции, разведку, сопровождение вертолетов миссии ООН и тому подобное.

Напомним, недавно в Конго началась одиннадцатая вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола. Общее количество заболевших превысило сотню человек, среди которых 48 умерли.