Во Львове прошли тесты 500 священников и еще больше полицейских, - Садовый

Андрей Садовый. УНИАН

В городе работает уже третья лаборатория, которая тестирует на ПЦР-тесты

Во Львове заработала новая лаборатория, что позволяет увеличить количество тестирований, в том числе образцы для анализа взяли в 500 священников и свыше 500 полицейских. Об этом в эфире “Громадського” рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

“По состоянию на завтра (16 апреля - ред.), я думаю, мы уже будем иметь протестированных 500 священников, более 500 сотрудников полиции, уже работает третья лаборатория, которая тестирует на ПЦР-тесты", - сказал он.

Мэр Львова также озвучил обновленные данные по коронавирус состоянию на 15 апреля. Так, в городе 6 человек выздоровели и 6 человек умерли — это люди, которые имели хронические заболевания.

Семь человек в тяжелом состоянии в реанимации, трое из них на искусственной вентиляции легких. Всего в больнице находятся 87 человек, добавил Садовый.

”Это в принципе уровень, который мы храним на протяжении двух недель, и у нас нет пока большого роста. Все зависит от того, как мы пройдем Пасха… Если мы будем в течение двух недель держать четкий карантин, то, я думаю, где-то в середине мая уже можно будет ослаблять условия карантина. Но подчеркиваю - это решение будет принимать правительство”, - добавил Садовый.

Ранее сообщалось, что в Львове от коронавирус COVID-19 в одну ночь умерли супруги с Жовковского района.