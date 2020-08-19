Во Львове прооперировали 15-летнего парня со сквозной дыркой в желудке

Подросток несколько месяцев жаловался на боли в животе, но язву диагностировали слишком поздно

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Львовские хирурги прооперировали 15-летнего подростка с перфоративной язвой желудка. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Отмечается, что парень попал в больницу с невыносимой болью в животе. После нескольких обследований было обнаружено, что подросток имеет сквозную дыру в желудке, которая возникла на месте язвы.

По словам родителей парня, он примерно 8-9 месяцев жаловался на периодическую боль в животе. Кроме того, ему проводили УЗИ брюшной полости, но врачи не заметили никаких патологий.

Во время последнего обострения болей родители вызвали "скорую", но парню лишь сделали укол, после чего ему не полегчало. Подростка госпитализировали лишь после второго вызова медиков.

Львовские врачи отметили, что дырка в желудке подростка возникла из-за поздней диагностики и несвоевременного лечения язвы. Такие осложнения случаются редко, однако в последнее время сами язвы значительно помолодели и их диагностируют у детей разного возраста.

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Напомним, не так давно во Львове умер мужчина, которому в начале августа впервые в Украине пересадили поджелудочную железу. Врачи отметили, что длительное время состояние мужчины было стабильным, но потом резко ухудшилось, сосуды затромбировались, поэтому ни операция, ни дальнейшая реанимация не имели эффекта.