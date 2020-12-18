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Во Львове произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

Известно, что произошел взрыв газа

Во Львове в трехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого два человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

Согласно сообщению, инцидент произошел в пятницу, 18 декабря, около 11:55 на ул. Ковалевская, 3 в квартире на третьем этаже. 

Как отмечается, взрыв разрушил несущую стену на третьем этаже и повреждено перекрытие над квартирой. Были травмированы два человека, их доставили в больницу. Еще десятерых спасатели вывели на свежий воздух. 

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На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа г. Львова. Всего от ГСЧС привлечено 13 человек личного состава и 4 единицы техники.

Напомним, ранее во Львовской области на трассе "Киев-Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате которой десять человек, в том числе два ребенка, попали в больницу.

 

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