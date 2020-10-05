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Во Львове произошел взрыв в многоэтажке

Фото из открытых источников

По предварительной версии следствия, причиной взрыва могла стать утечка газа

В многоэтажке во Львове произошел взрыв, в результате чего травмы получил 23-летний житель квартиры. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook.

"3 октября около 16.55 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире, расположенной на втором этаже одного из многоквартирных домов на улице Кульчицкой во Львове, произошел взрыв", - говорится в сообщении.

В результате инцидента мужчина был госпитализирован в больницу. В квартире были повреждены окна, входные двери и балкон.

По предварительной версии следствия, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Сейчас правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее в Высшем антикоррупционном суде заявили, что на территории ВАКС в ночь на 1 октября произошел взрыв, в результате которого был поврежден фасад здания. 

 

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