Во Львове произошел пожар в многоэтажке, двое младенцев отравились продуктами горения

Пожар во Львове ГСЧС

Дети находятся в больнице в среднем состоянии тяжести

Во Львове произошел пожар в одной из многоэтажек, в результате чего двое детей попали в больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня, 25 октября, в 03:17. Спасатели получили сообщение о том, что в подъезде на шестом этаже девятиэтажного жилого дома происходит пожар.

Приехавшие на место происшествия пожарные смогли локализовать огонь в 03:44, а в 03:48 удалось полностью потушить пожар. Всего огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 25 кв. м, а также повреждены стены на площади 50 кв. м.

Известно, что в результате пожара двое детей 2020 года рождения получили отравление продуктами горения. Младенцев госпитализировали в состоянии средней тяжести.

К ликвидации огня привлекли 9 человек из личного состава ГСЧС и 2 единицы спецтехники. Сейчас правоохранители устанавливают причины возникновения возгорания.

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Напомним, недавно в Винницкой области спасатели обнаружили в жилом частном доме трех умерших лиц, двое из которых — дети. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление природным газом.