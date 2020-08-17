Во Львове поймали злоумышленника, который в январе организовал поджог авто журналистки

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Организатором оказался бывший полицейский

Сотрудники Службы безопасности разоблачили во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, которого подозревают в организации в январе этого года поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, оперативники спецслужбы установили местонахождение и во исполнение решения следственного судьи задержали злоумышленника.

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Как отмечается, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса.

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Напомним, 30 января во Львове неизвестный поджег автомобиль, принадлежащий журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук. По словам свидетелей, к машине подошел человек с закрытым лицом, положил под щетки на лобовом стекле автомобиля пакеты, поджег их и убежал.

6 февраля правоохранители разоблачили в Одессе подозреваемого исполнителя преступления - 19-летнего жителя Хмельницкого, которому сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

Также сотрудники Службы безопасности Украины установили личность мужчины, который подозревается в заказе поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове.