Во Львове поймали злоумышленника, который в январе организовал поджог авто журналистки
Организатором оказался бывший полицейский
Сотрудники Службы безопасности разоблачили во Львове бывшего сотрудника Национальной полиции, которого подозревают в организации в январе этого года поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, оперативники спецслужбы установили местонахождение и во исполнение решения следственного судьи задержали злоумышленника.
Как отмечается, следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса.
Напомним, 30 января во Львове неизвестный поджег автомобиль, принадлежащий журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук. По словам свидетелей, к машине подошел человек с закрытым лицом, положил под щетки на лобовом стекле автомобиля пакеты, поджег их и убежал.
6 февраля правоохранители разоблачили в Одессе подозреваемого исполнителя преступления - 19-летнего жителя Хмельницкого, которому сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.
Также сотрудники Службы безопасности Украины установили личность мужчины, который подозревается в заказе поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове.