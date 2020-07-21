Во Львове поймали организатора вооруженной банды, который находился в международном розыске

Нацполиция Фото из открытых источников

Злоумышленник девять лет скрывался от следствия

Во Львове правоохранители задержали одного из организаторов разбойной банды, который находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, одного организатора и четырех участников банды, которая специализировалась на вооруженных разбойных нападениях на дома граждан, задержали в июле 2011 года. В следующем году уголовное производство направили в суд, а уже в 2016 году злоумышленники были осуждены к лишению свободы - от 10 до 11 лет. Относительно второго лидера группировки, то он смог сбежать за пределы Украины, впоследствии его объявили в международный розыск.

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Как отмечается, во вторник, 21 июля, именно этого главаря задержали и доставили в суд для избрания меры пресечения. Предварительно оперативники управления стратегических расследований получили информацию, что злоумышленник находится на территории Львова.

Задержанный лидер вооруженной банды, который на протяжении девяти лет скрывался от следствия, будет отвечать за преступления, совершенные почти 10 лет назад. Ему инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (Разбой) и ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса.

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Злоумышленнику, как и его подельникам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15-ти лет.

Напомним, недавно столичные правоохранители задержали адвоката, который хотел завладеть денежными средствами, предназначенными для передачи судьи Оболонского районного суда в качестве взятки.