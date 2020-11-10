Во Львове попрощались с десантником, который погиб на Донбассе

Прощание с добровольцем Фото из открытых источников

Ему было 20 лет

Во Львове возле памятника Тарасу Шевченко состоялось прощание с бойцом Олегом Свинариком, тело которого сегодня, 10 ноября, привезли на Львовщину с Луганщины. Об этом сообщает прессслужба Львовской ОГА.

"Возле памятника Шевченко состоялось прощание с новейшим Героем Олегом Свинариком. 20-летний боец 80-й десантно-штурмовой бригады погиб утром 7 ноября на Луганщине. Парень родом из села Арламовская Воля Мостиского района", - говорится в сообщении.

В августе 2019 года юноша добровольно изъявил желание нести службу по контракту и был призван Мостиска РВК. В зоне боевых действий находился в течение месяца.

Олег Свинарик-329-й воин из Львовщины, который отдал свою жизнь, защищая территориальную целостность Украины. У погибшего остались родители и два брата.

Новости по теме: Сутки на Донбассе: НВФ дважды нарушили режим перемирия

Напомним, церемония прощание с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом военнослужащими и курсантами состоится на Мемориале славы (Белгородское шоссе) в Харькове 29 сентября.