Во Львове полиция прекратила концерт "Бумбокса" из-за нарушения карантина

О нарушении противоэпидемических мероприятий правоохранители узнали из соцсетей

Во Львове правоохранители прекратили концерт, который проходил с нарушением карантина. Об этом сообщила прессслужба Нацполиции Львовской области.

Отмечается, что вчера, 13 ноября, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение о концерте с нарушением противоэпидемических мероприятий в одном из львовских ночных клубов. Как оказалось, организаторы мероприятия не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, а отдельные из них находились в ночном клубе без масок.

В связи с этим, правоохранители, прибывшие на место, немедленно прекратили концерт. После этого на организатора мероприятия был составлен админпротокол по статье о нарушении правил карантина людей. Теперь ему грозит наказание в виде штрафа от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов.

Как сообщает ZAXID.NET, речь идет о концерте группы "Бумбокс", который проходил вчера во львовском ночном клубе "Малевич".

Ранее сообщалось, что Львовский городской совет сделала все дни недели на территории города рабочими, чтобы избежать введения "карантина выходного дня". При этом городской голова Андрей Садовой призвал граждан в случае необходимости обращаться за помощью.