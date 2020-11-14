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Во Львове полиция прекратила концерт "Бумбокса" из-за нарушения карантина

О нарушении противоэпидемических мероприятий правоохранители узнали из соцсетей

Во Львове правоохранители прекратили концерт, который проходил с нарушением карантина. Об этом сообщила прессслужба Нацполиции Львовской области.

Отмечается, что вчера, 13 ноября, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение о концерте с нарушением противоэпидемических мероприятий в одном из львовских ночных клубов. Как оказалось, организаторы мероприятия не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, а отдельные из них находились в ночном клубе без масок.

В связи с этим, правоохранители, прибывшие на место, немедленно прекратили концерт. После этого на организатора мероприятия был составлен админпротокол по статье о нарушении правил карантина людей. Теперь ему грозит наказание в виде штрафа от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов.

Как сообщает ZAXID.NET, речь идет о концерте группы "Бумбокс", который проходил вчера во львовском ночном клубе "Малевич".

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Ранее сообщалось, что Львовский городской совет сделала все дни недели на территории города рабочими, чтобы избежать введения "карантина выходного дня". При этом городской голова Андрей Садовой призвал граждан в случае необходимости обращаться за помощью.

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