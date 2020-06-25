Во Львове перед ВНО у 32 преподавателей подтвердили COVID-19

Мэр Львова Андрей Садовый Фото с открытых источников

Больных работников заменили, и они не принимали участие в проведении экзамена

Во Львове перед проведением внешнего независимого оценивания у 32 преподавателей подтвердили заражение коронавирусом COVID-19. Об этом 25 июня сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый в Facebook.

Как отмечается, в целом перед проведением экзамена на наличие коронавируса проверили более полторы тысячи преподавателей.

"Сегодня имеем первую сессию ВНО по математике. Все 1645 учителей, которые привлечены к проведению оценивания, прошли ИФА-тестирование. 32 работников заменили из-за болезни", – отметил Садовый.

Также львовский мэр заверил, что все было организовано четко по протоколу, а потому опасности для здоровья детей нет.

"Наша обязанность сделать все необходимое, чтобы дети думали об учебе, а не волновались об опасности заражения. Именно поэтому все организовано четко по протоколу", – добавил Садовый.

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Напомним, в четверг, 25 июня, в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО), которая началась тестированием по математике.

Однако, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, не все дети смогли принять участие в экзамене. Причиной этого стала непогода, которая заблокировала более сотни учеников.