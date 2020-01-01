Во Львове отметили годовщину со дня рождения Степана Бандеры

В этом году отмечается 112-я годовщина со дня рождения главы Провода ОУН

Во Львове состоялись торжественные мероприятия и общественное вече в честь 112-й годовщины со дня рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры. Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного совета.

Отмечается, что в торжествах приняли участие председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, руководство областного и городского советов, нардепы, депутаты областного совета, а также представители общественности.

В частности, присутствующие возложили цветы к памятнику Степану Бандере, исполнили государственный гимн Украины, после чего состоялось общественное вече.

Кроме того, было проведено награждение победителей областной премии имени Героя Украины Степана Бандеры. Эта награда присуждается в трех номинациях: общественная, политическая, научно-учебная национальная государственная деятельность, а денежное вознаграждение за каждую из них составляет 20 тысяч гривен.

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Справка

Степан Бандера – украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. После раскола Организации украинских националистов - глава Провода ОУН-Б.

Родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринов Ивано-Франковской области. Стал соавтором Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года. В июля 1941 года Бандеру поместили под домашний арест, а 15 сентября 1941 года в центральную Берлинскую тюрьму.

С начала 1942 года по август 1944 года находился в концлагере Заксенгаузен в бункере "Целленбау". В сентябре 1944 года его освободили и предложили участие в руководстве антисоветского вооруженного движения в тылу Красной армии, однако Бандера отклонил предложение и на сотрудничество не согласился.

Советское правительство уполномочило КГБ совершить убийство Степана Бандеры в Мюнхене (ФРГ). Это осуществил советский агент Богдан Сташинский 15 октября 1959 года.

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Напомним, в конце ноября во Львове возле здания Генерального консульства Российской Федерации активисты устроили пикет к годовщине Голодомора. Тогда участники акции заявили, что хотели указать России на ответственность за смерти миллионов украинцев.