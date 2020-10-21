Во Львове открылся новый магазин дверей и напольных покрытий

Салон Holz Фото из открытых источников

Во Львове открылся новый магазин сети салонов Holz. Салон находится по адресу: ул. Перфецкого, 2А.

График работы: пн-пт: 10-20, сб-вс: 10-18.

Сайт Львовского магазина Holz: https://holz.ua/lvov/.

Салон Holz Фото из открытых источников

Ассортимент дверей

1. Входные двери

Holz предлагает широчайший выбор металлических дверей различных габаритов и вариантов отделки: краска, массив, МДФ, пленка винорит. В салоне есть двери ТМ Новый Мир, Страж, Булат, Берислав, Berez.

Чтобы выбрать идеальный вариант для себя, учтите:

комплектацию товара;

сколько замков вам необходимо и какое расположение наиболее выгодно;

какая толщина полотна наиболее выгодна для вас. Если вы хотите купить дверь для квартиры, то можно выбрать и 5-6 см, для офиса выбирайте конструкции толще.

Самый популярный вид входных дверей – металлические. Они по праву занимают свое первое место, ведь помимо эстетического внешнего вида, они прочные и намного лучше противостоят взломщикам.

Салон Holz Фото из открытых источников

2. Межкомнатные двери

Магазин предлагает МДФ, ПВХ, благородную древесину ореха, беленый дуб, сицилийскую сосну и многие другие виды древесины. Чтобы подобрать то, что вам нужно, скажите специалистам, куда именно вы хотите ее поставить.

При подборе двери важно учитывать освещенность помещения, ее функциональность и интерьер. Посмотрите, какое предложение вам ближе всего и если захотите совместить характеристики двух из них, то сделают их на заказ.

Ассортимент напольных покрытий

Среди напольных покрытий представлено четыре самых востребованных вида:

ламинат — отличается прочностью и красотой. За ним легко ухаживать, и служит он достаточно долго;

винил — его преимущество устойчивость к влаге и простота в уходе;

паркетная доска — отличное предложение для комнат, в которых нет влаги. Она состоит из трех слоев и прекрасно вписывается в любую комнату, но не переносит воду;

массивная доска — это не дешевое предложение, но его цена прямо пропорциональна качеству, ведь делают ее из натурального дерева самых выносливых и дорогих пород деревьев.

Приходите в магазин и выбирайте. Все напольные покрытия расставлены по материалам и цветовой палитре, так что, если вы знаете, какой цвет напольного покрытия вам нужен, сможете быстро определиться с выбором.

Салон Holz Фото из открытых источников

Сотрудники проконсультируют вас и помогут определиться с выбором. Рассчитают, сколько материала вам понадобиться. Здесь же можно договориться и об укладке пола. Профессиональные ремонтники быстро и качественно уложат любое напольное покрытие.