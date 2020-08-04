Во Львове открыли первый питьевой фонтан
Садовой отметил, что люди, которые будут пить здесь воду, никак не будут контактировать с краном
Сегодня, 4 августа, во Львове на площади Рынок открыли первый питьевой фонтан. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Facebook.
По словам львовского мэра, вода в фонтане – из подземных источников скважин вблизи города Стрый, чистая артезианская. Лаборатория "Львовводоканала" перед запуском провела анализы, которые показали, что вода соответствует всем нормам и стандартам.
Также Садовой отметил, что люди, которые будут пить здесь воду, никак не будут контактировать с краном, поскольку фонтан имеет устойчивый поток воды и позволяет напиться без прикосновения.
"Всего в городе будет 5 таких питьевых фонтанчиков. Кроме площади Рынок - на Мытной, возле памятника Шевченко, Пороховой башни и Оперного театра. В целом их стоимость - 587 тысяч гривен, а не одного, как рассказывают хейтеры", - добавил городской голова.
Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что несмотря на то, что город попал в "оранжевую" зону, карантинные ограничения не изменятся.