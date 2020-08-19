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Во Львове назвали количество иммунных к COVID-19

Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Соломии Крушельницкой (Львов, проспект Свободы)

 Pixabay

Иммуноглобулин G обнаружен у 1008 человек

Во Львове ИФА-тестирование прошли почти 20 тысяч человек, более 2 тысяч из которых иммунные. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

"По состоянию на 13 августа 2020 года в городе Львове ИФА-тестирование проведено 19 866 лицам, что составляет 2,6% от статистически утвержденного количества населения", - говорится в сообщении.

В частности, из общего количества протестированных львовян иммуноглобулин G выявлен у 1008 человек, иммуноглобулин М – у 1206 человек.

Таким образом, ИФА-тестирование выявило коронавирус или же антитела, которые возникают после выздоровления, у каждого 10 протестированного жителя.

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Напомним, по состоянию на утро 19 августа в Украине лабораторно подтверждено 96 403 случая коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 1 967 новых случаев, 812 пациентов выздоровели, а 28 человек умерли.

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