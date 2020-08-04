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Во Львове насмерть разбилась полуторагодовалая девочка

Родителей призывают следить за своими малышами и не допускать к окнам

 Фото из открытых источников

Ребенок выпал из окна многоэтажки

Во Львове на смерть разбилась полуторагодовалая девочка: ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 8-м этаже многоквартирного дома. Об этом сообщает прессслужба местной полиции.

Как отмечается, трагедия произошла сегодня около 9:00 по ул. Рубчака. Медики боролись за жизнь девочки до последнего, но ее спасти не удалось.

Ребенку было 1 год и 8 месяцев.

Правоохранители открыли по факту гибели малышки уголовное производство по ч. 1 ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до 5 лет лишения свободы.

Самих родителей ребенка пока никак не характеризуют. "Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства гибели ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - резюмировали в полиции.

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Напомним, ранее подобная трагедия произошла в Киевской области. Там мужчина выбросил из окна 5-летнего ребенка.

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