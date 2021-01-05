Во Львове на организации коррупционной схемы поймали заместителя руководителя отдела налоговой службы

Всего злоумышленник получил 50 тыс. грн взяток

Во Львове правоохранители разоблачили заместителя начальника отдела ГУ ГНС во Львовской области, который организовал "схему" системного вымогательства и получения от предпринимателей взяток. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, налоговик вымогал взятки от предпринимателей Львова за непринятие мер по взысканию налогового долга.

Как отмечается, во вторник, 5 января, заместителя руководителя отдела задержали при получении им 20 тыс. грн.

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Кроме этого, в декабре 2020 года, было задокументировано два факта получения нарушителем "вознаграждения" - 10 тыс. и 20 тыс. гривен.

Сейчас налоговика-взяточника задержали, решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

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За содеянное задержанному может грозить наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее львовские правоохранители изъяли рекордную партию героина из Пакистана, общим весом более 1 тонны.