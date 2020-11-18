Во Львове на 89-м году жизни скончалась народная артистка Украины Мария Байко
Она славилась исполнением украинских романсов
Во Львове на 89-м году жизни скончалась советская и украинская певица, народная артистка Украины, профессор Львовской национальной музыкальной академии им. Николая Лысенко Мария Байко. Об этом сообщил в Фейсбук сын обладательницы красивого лирического спорано, ректор Львовской национальной академии искусств Владимир Одреховский.
"Отошла в вечность моя мама, украинская певица Мария Байко", - отметил он и коротко изложил биографию артистки.
Мария Яковлевна Байко родилась в селе Яблонице Ивано-Франковской области. Обучалась вокалу во Львове, там же окончила класс бандуры. Была обладательницей меццо-сопрано. Вместе со своими сестрами Даниилой и Ниной входила в трио Байко.
Репертуар Байко состоял из украинских народных песен и романсов. Она выступала с сольными концертами в городах Западной Украины.
Среди прочего, прославилась продвижением лемковской культуры.
Напомним, ранее стало известно, что во Львове на Лычаковском кладбище похоронят другого известного советского деятеля - режиссера Романа Виктюка. Он умер в Москве (Россия) накануне.