Во Львове митингуют за открытие детсадов

Митинг во Львове Фото из открытых источников

Люди возмущены, что несмотря на карантин, в области работает все, кроме детских садов

Во Львове люди вышли на митинг с требованием возобновить работу дошкольных учреждений. Об этом пишет Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

Родители пришли с детьми под здание Львовской ОГА, расстелили покрывало и положили туда игрушки. Люди возмущены, что несмотря на карантин, в области работает все, кроме детских садов.

Со своей стороны чиновники выступили против открытия дошкольных учреждений, но пообещали обсудить вопрос на комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Отметим, сегодня во Львове начали работать тысячи частных садов в формате центров развития ребенка. В группе девять детей и одна воспитательница.

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Напомним, по состоянию на утро среды, 1 июля, в Украине зафиксировали 664 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В целом в Украине 44 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.