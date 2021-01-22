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Во Львове "минировали" больницу скорой помощи

Правоохранители эвакуировали из больницы более тысячи человек

Во Львове правоохранители эвакуировали более тысячи человек из Клинической больницы скорой медицинской помощи через анонимную информацию о "заминировании". Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Львовской области в Фейсбук.

Отмечается, что соответствующее сообщение поступило правоохранителям сегодня, 22 января, около 12.40. На место прибыли специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа, сотрудники других служб полиции и патрульные. Однако после обследования больницы и прилегающей территории никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили.

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. В связи с этим проводятся мероприятия для установления личности злоумышленника, который предоставил ложное сообщение о заминировании.

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Напомним, недавно в Одессе правоохранители получили анонимное сообщение о минировании 185 дошкольных учреждений города. Тогда информация поступила полицейским на электронную почту.

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